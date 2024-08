Ancora raid russi sull’ucraina: le truppe avanzano nel Donetsk e conquistano altre due insendiamenti

L’aviazione di Mosca continua a bombardare l’Ucraina, segnalate esplosioni nei pressi della città di Brovary, nella regione di Kiev, e a Kremenchug, nella regione di Poltava, Esplosioni sono state udite anche nella capitale. Le truppe russe continuano a conquistare villaggi nel Donetsk

Lo riferisce il canale televisivo ucraino TSN, dopo che l’aeronautica militare aveva diramato un’allerta aerea nelle regioni a causa della minaccia di attacchi da parte di droni russi. Secondo la mappa online del Ministero ucraino per la trasformazione digitale, l’allarme aereo è scattato nelle regioni di Sumy, Kharkov, Chernihiv, Poltava, Kiev, Cherkassy, Kirovograd e Dnepropetrovsk, e intorno alle 2.45 della notte, ora locale, anche nella capitale Kiev.

L’aeronautica militare di Kiev su Telegrama ha scritto che la contraerea ucraina abbattuto 24 dei 52 droni lanciati dalla Russia durante gli attacchi notturni su otto regioni dell’Ucraina, spiegando che i russi hanno utilizzato i droni kamikaze di fabbricazione iraniana “Shahed”. Non si segnalano gravi danni o feriti a causa di questi attacchi. Durante gli attacchi notturni dei droni sono risuonati più volte gli allarmi aerei e molte persone si sono riversate nei rifugi. Nella capitale Kiev gli allarmi sono durati circa quattro ore, ma tutti i droni che avevano come obiettivo la città sono stati abbattuti e non sono stati segnalati danni gravi. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto droni russi anche nelle regioni di Poltava, Cherkasy, Kyrovohrad e Dnipropetrovsk nell’Ucraina centrale, nelle regioni di Chernih.

Secondo l’amministrazione militare della capitale dell’Ucraina, citata da Ukrinform. “Si tratta del quarto raid aereo che ha preso di mira Kiev questa settimana. Come durante gli attacchi precedenti, il nemico ha nuovamente utilizzato droni d’attacco, indicativamente Shahed. Le munizioni di sbarramento sono state avvistate in avvicinamento a Kiev per tutta la notte, a ondate e da diverse direzioni. L’allerta di raid aereo è stata annunciata nella capitale quattro volte ed è durata quasi quattro ore in totale”, ha affermato Serhiy Popko, capo dell’amministrazione.

Nella regione del Donetsk, le forze armate russe hanno aver preso il controllo del villaggio di Pivnichne, Lo ha reso il ministero della Difesa di Mosca affermando di aver “completato l’operazione di bonifica”. Sempre nel Donetsk l’esercito russo ha conquistato il villaggio di Kirovo. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. “Le truppe hanno liberato l’insediamento di Kirovo della Repubblica popolare di Donetsk e continuano ad avanzare nelle profondità della difesa del nemico”, ha riferito il ministero in un comunicato.

Nella giornata di ieri, le truppe russe hanno liberato il villaggio di Novozelannoye, che si trova nella Repubblica popolare di Donetsk, in direzione di Krasnoarmeysk (nome ucraino – Pokrovsk), comr risulta dal rapporto del Ministero della Difesa sullo stato di avanzamento dell’operazione militare speciale. “Come risultato delle azioni attive delle unità del gruppo di forze del Centro, gli insediamenti di Orlovka, Kamyshevka, Nikolaevka e Novozelannoe sono stati liberati”, ha osservato il dipartimento, riportando il bollettino settimanale.

Semptre nella regione di Donetsk, gli attacchi russi su Chasiv Yar hanno causato cinque morti. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Vadym Filashkin. “Almeno 5 persone sono state uccise quando i russi hanno bombardato Chasiv Yar questa mattina. L’attacco ha colpito un’abitazione privata e un grattacielo uccidendo uomini di età compresa tra i 24 e i 38 anni”, ha scritto su Telegram Filashkin, come riporta Ukrinform. Il capo dell’amministrazione militare ha anche esortato i residenti ad evacuare alla luce di quest’ultimo attacco.

Sale a 7 vittime bilancio attacco russo a Kharkiv, tra cui un bambino, mentre il numero di civili feriti nell’attacco a un edificio della città ucraina è salito a 97, tra cui 22 minorenni: Lo ha riferito il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov.