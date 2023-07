Approvata legge che vieta di produrre e importare carne coltivata in Italia: sanzioni salatissime per i trasgressori

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge che oltre a produzione e importazione, vieta anche l’uso del termine “carne” per indicare alimenti derivati da proteine vegetali e la produzione e l’importazione di mangimi sintetici



Il governo Meloni ha approvato il divieto di produzione e importazione della carne coltivata in laboratorio, chiamata anche carne sintetica. Il disegno di legge, passato al Senato con 93 si, 28 no e 33 astenuti, è composto da soli sei articoli e vieta anche l’uso della parola “carne” per gli alimenti derivati da proteine vegetali e i mangimi prodotti in laboratorio.

Nella dicitura “cibo coltivato” rientrano gli alimenti e le bevande prodotti a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. Le cellule vengono raccolte senza la macellazione dell’animale e introdotte in un terreno di coltura ricco dei necessari materiali di crescita. Inserite poi in enormi contenitori – detti bioreattori – vengono stimolate in modo da indurne la moltiplicazione. Tale stimolazione avviene grazie a sostanze nutrienti, di cui una parte è estratta dal liquido amniotico dei bovini. Ciò significa che per la carne coltivata è comunque necessario l’allevamento di animali, anche se in misura molto inferiore. Dal processo esce infine un prodotto dall’aspetto e dal sapore simile a quello della carne tradizionale.

L’obiettivo del governo è quello di assicurare un livello massimo di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre a preservare il patrimonio agroalimentare italiano, come insieme di prodotti che assumono una rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Alla petizione contro il cibo sintetico hanno aderito oltre 3000 comuni italiani che hanno sostenuto l’iniziativa legislativa, supportata da alcune delle maggiori organizzazioni di categoria (in primis Coldiretti) che si sono allineate alla posizione del governo.

Previste sanzioni pesantissime per chi a viola il divieto: si parte da una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro ad un massimo pari al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, fino la confisca del prodotto illecito.

L’applicabilità delle sanzioni è estesa a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte illecite. Vengono inoltre previste ulteriori sanzioni amministrative interdittive che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonchè prevedendo la chiusura dello stabilimento di produzione per un periodo di tre anni.

Il monitoraggio delle attività connesse all’attuazione delle misure previste dalla proposta di legge, sarà effettuato nell’ambito delle attività di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute.

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono le Autorità competenti per i controlli ed in particolare: i nuclei di Antisofisticazione (NAS), il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela, della qualità e repressioni di frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonchè, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza.