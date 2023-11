Approvato accordo tra Israele e Hamas su scambio ostaggi e tregua di 4 giorni prorogabile

Dopo una riunione di 7 ore il governo israeliano ha approvato l’accordo per lo scambio di ostaggi e 4 giorni di cessate il fuoco proposto dal Quatar per conto di Hamas che commenta: “bene tregua umanitaria ma restiamo pronti a guerra

“Il governo israeliano, l’esercito israeliano e le forze di sicurezza continueranno la guerra per restituire tutti i rapiti, eliminare Hamas e garantire che non ci siano ulteriori minacce allo Stato di Israele da Gaza”. È quanto ha affermato in un comunicato l’esecutivo alla fine del gabinetto di guerra di Israele durato ben 7 ore dopo che ha approvato l’accordo che prevede il rilascio di ostaggi 50 ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, e liberando 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. L’esercito israeliano “continuerà la sua guerra” contro Hamas dopo la fine della tregua nella Striscia, ha assicurato il governo di Israele.

Anche il Qatar che ha condotto le trattative conferma l’accordo che oltre alla scambio di ostaggi prevede una tregua di 4 giorni prorogabile. “Orario inizio pausa umanitaria sarà annunciato entro 24 ore” ha affermato Doha in un comunicato.La nota diffusa questa mattina dal Ministero degli Esteri qatariota descrive i colloqui che hanno portato all’accordo come una mediazione da parte di Egitto, Stati Uniti e Qatar per una “pausa umanitaria”.

“L’accordo – si legge nel comunicato di Doha – prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di 150 di donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane; il numero dei rilasciati sarà aumentato nelle fasi successive dell’attuazione dell’accordo”.

Il Qatar aggiunge che il cessate il fuoco “permetterà l’ingresso di un numero maggiore di convogli umanitari e aiuti, compreso il carburante destinato ai bisogni umanitari”. “Lo Stato del Qatar – conclude la nota – afferma il proprio impegno negli sforzi diplomatici in corso per allentare le tensioni, fermare gli spargimenti di sangue e proteggere i civili. A questo proposito, il Qatar apprezza gli sforzi della Repubblica araba d’Egitto e degli Stati Uniti d’America nel raggiungere questo accordo”.

Soddisfazione anche da Hamas: “Bene tregua umanitaria ma restiamo pronti a guerra. Accordo conforme alle nostre resistenza e determinazione”. Lo ha affermato il movimento islamista in un comunicato aggiungendo: “Le disposizioni di questo accordo sono state formulate in conformità con la visione di resistenza e determinazione che mira a servire il nostro popolo e rafforzare la sua tenacia di fronte all’aggressione”, ma Hamas ha avvertito: “Confermiamo che le nostre mani rimarranno sul grilletto e che i nostri battaglioni trionfanti rimarranno all’erta”.

Estremamente soddisfatto per accordo su ostaggi Il presidente Usa Joe Biden che in una nota ringrazia i leader di Qatar, Egitto ed Israele. “lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell’Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo” scrie Biden che si dice “straordinariamente gratificato” al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi. “Accolgo con favore l’accordo volto a garantire il rilascio degli ostaggi presi dal gruppo terroristico Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre – scrive il presidente Usa -.

