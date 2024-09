Aragona (AG). Scontro tra due auto: muore una 26enne che tornava da un matrimonio con la famiglia e 5 feriti

Tragico fine settimana per una famiglia di Aragona che tornava da una festa di matrimonio da un locale della zona

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica sulla SS 118, nel tratto tra Aragona e Agrigento. La vittima è Martina Frequente, di appena 26 anni, che rientrava da un matrimonio tenuto in una sala ricevimenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava seduta sul sedile posteriore di una Fiat Grande punto, guidata dal padre, insieme alla mamma e al fidanzato, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Audi A5 con a bordo una coppia del messinese.

L’impatto è stato violentissimo e tutte le sei persone coinvolte sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per la ragazza, mentre hanno trasportato le altre cinque persone ferite all’ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento.

Oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.