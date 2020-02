Aragona (AG). Strage di cane: 6 avvelenati: 4 morti, 2 sopravvissuti accolti dall’Associazione Aronne

Una nuova, l’ennesima strage di cani si è verificata ad Aragona, cittadina che dista pochi chilometri da Agrigento

A darne notizia è l’Associazione Aronne, che da anni si prodiga sul territorio per accudire e proteggere i randagi abbandonati dalle istituzioni a se stessi e facile preda di esseri ignobili, che con il più vile dei gesti usa esche avvelenate per ucciderli.

L’ultimo caso riguarda un gruppo di sei cani, quattro sono morti, dolo due sono sopravvissuti e poi accolti dai volontari dell’Associazione Aronne, che postano una nota sulla loro pagina facebook.

“Prima un pensiero: ad Aragona, – scrivono dall’associazione – uno dei tanti comuni Agrigentini, in cui regna la legge del più vigliacco e in cui la pratica dell’avvelenamento sembra essere, per accettazione comune, un barbaro modello di ridimensionamento della popolazione canina esistente sul territorio, non ci sono più posizioni o ruoli da difendere. Nella mediocrità di una società che rifiuta il senso più elementare della responsabilità e dell’accettazione quello che vediamo diventa consuetudine e ancora normalità.Voi, Sindaci dirigenti della Regione, organi di polizia giudiziaria, cittadini omertosi, sussurrando “sono solo cani ” avete sancito la sconfitta di di una comunità intera, investendo i pezzenti che hanno creato tutto questo non solo di una legittimazione ma addirittura di un ruolo, In fondo gli avvelenatori vi servono, vi servono per non combattere un fenomeno dilagante come quello degli abbandoni e quindi del randagismo. Così tra un atto di dolore e una processione si consuma l’ennesima vergogna, giusto il tempo di di rappresentarla nel grande teatro dell’indignazione che ormai è diventato facebook, nella vita reale altri poveri cani stanno già agonizzando e morendo. Per la cronaca 6 cani sono stati avvelenati, gli unici 2 sopravvissuti sono stati accolti dall’Associazione Aronne”.