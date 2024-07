Archiviate accuse a Trump su documenti riservati portati via da Casa Bianca: procuratore speciale Smith ha violato Costituzione

Una giudice federale della Florida dopo la sentenza sull’immunità della Corte Suprema ha archiviato il caso dei documenti riservati portati via dalla Casa Bianca da Donald Trump, che commenta “Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati”

La Giudice federale Aileen Cannon, dopo la sentenza sull’immunità della Corte Suprema, ha archiviato ii procedimento penale contro Donald Trump relativo al caso dei documenti riservati portati via dalla Casa Bianca e ha stabilito che la nomina del procuratore speciale Jack Smith è stata incostituzionale. “Ha violato Appointments Clause (la clausola delle nomine) della Costituzione degli Stati Uniti”, si legge nelle sentenza di Cannon.

“Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati”. Lo ha scritto Donald Trump in un post su Truth dopo la decisione della giudice della Florida sulle carte segrete. “Se vogliamo andare avanti e riunire la nazione dopo gli orribili eventi di sabato, questa archiviazione dovrebbe essere solo il primo passo, seguito rapidamente dall’archiviazione di tutta la caccia alle streghe”, ha attaccato il tycoon in un post su Truth ribadendo che “il dipartimento di Giustizia democratico ha coordinato tutti questi attacchi politici, che sono un’interferenza elettorale contro l’avversario politico di Joe Biden”.