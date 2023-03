Armi e blindati inviati a truppe Kiev su camion civili: in Ucraina vale tutto?

Per evitare che le forniture militari vengano bersagliate dalle forze russe Kiev – ed i suoi alleati occidentali – usano anche camion civili: mossa incosciente dettata dal bisogno o incuranza di far salire l’escalation di violenza?

Uno dei tanti video che girano sui social e che mostrano armamenti (veicoli blindati cingolati) per l’esercito di Kiev caricati su camion civili

L’11 febbraio scorso avevamo scritto della consegna del primo lotto di cannoni antiaerei lituani Bofors L70 da 40 mm all’Ucraina. In particolare ci eravamo soffermati sul post pubblicato su Twitter dal ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas, dove in una foto, si mostrava la consegna in un luogo non precisato, ma dove si vedevano chiaramente camion civili e non militari, facendo pensare che la consegna sia avvenuta proprio tramite tali camion. In quell’occasione anche alcuni utenti della piattaforma di Musk avevano fatto notare la cosa.



ops. you just pointed as target for russians civial trucks, uaed to hide heavy weaponry. bad minister. should be fired — fiction_reader (@ReaderFiction) February 11, 2023

Recentemente altre foto e soprattutto video di camion civili che trasportano armamenti ucraini hanno presa a girare sui social. Nel video ad inizio pagina si vedono dei veicoli cingolati da combattimento su due camion civili, nel video sotto, un carico di mine anti-carro trasportate da un camion civile destinato al trasporto del grano.

Inutile dire che trasportare armamenti su mezzi civili è estreamente pericoloso, dato che si rende, volenti o nolenti, i vettori civili dei bersagli per l’esercito nemico. A questo punto bisognerebbe solo chiedersi se tale scelta è veramente dettata dall’estrema impossibilità di consegnare gli armamenti con metodi diversi e cosa accadrebbe se i vettori civili in Ucraina diventassero sistematicamente bersaglio per l’esercito russo. Certamente, con un’escalation simile, le conseguenze sarebbero gravissime, in un modo o nell’altro.