Nel contesto internazionale di un Ovest contro Est, la Russia avverte la Cina in qualità di alleato, “Il metodo dell’Occidente è lo stesso: usa Taiwan contro la Cina e l’Ucraina contro la Russia”

Dall’Ucraina a Taiwan il passo è breve e la sicurezza mondiale vacilla sempre di più verso il punto di non ritorno. Per il direttore del primo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, Georgy Zinoviev: “Le forniture di armi dei Paesi occidentali a Taiwan replicano la tattica adottata in Ucraina”. Il funzionario russo lo ha affermato in una riunione del gruppo della Duma di Stato per i rapporti con il parlamento cinese.

“Quello che sta accadendo in Ucraina sembra metodologicamente molto simile alle politiche degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, che sta ricevendo pesanti forniture di armi. Abbiamo visto lo stesso in Ucraina”, ha detto.

“Il metodo dell’Occidente è lo stesso: usa Taiwan contro la Cina e l’Ucraina contro la Russia. La somiglianza è sorprendente. Anche se dal punto di vista del diritto internazionale le sfumature possono differire”, ha concluso Zinoviev.