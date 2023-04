Arrestata la talpa dei dossier sulla guerra: è un 21enne militare dell’intelligence della Guardia Nazionale

Finita la caccia alla talpa che ha copiato i dossier sulla guerra in Ucraina e li ha messi in rete. Si chiama Jack Teixeira, ha 21 anni, è un militare nel reparto intelligence della Massachusetts Air National Guard ed è stato arrestato ieri dall’Fbi con l’accusa di spionaggio

la talpa del Pentagono è il 21enne Jack Teixeira, militare nell’intelligence della Guardia Nazionale, estremista di destra e amante delle armi. È stato lui a copiare e mettere sui social i documenti top secret sulla guerra, di fatto una delle più grandi fughe di documenti riservati dell’intelligence da almeno un decennio.

L’Fbi ha aperto un procedimento interno per revisionare le procedure di “accesso, responsabilità e controllo”, sull’importante fuga di documenti riservati del governo degli Stati Uniti, incluso materiale riservato sulla guerra in Ucraina.

Jack Teixeira è stato arrestato dagli agenti dell’FBI e “l’evento” è stato trasmesso in diretta dalla rete televisiva. L’arresto è stato il culmine di un’indagine di appena una settimana, alimentata da una frenetica copertura mediatica, su una delle fughe di informazioni sensibili più dannose dal rilascio dei documenti della National Security Agency nel 2013 da parte di Edward Snowden.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland – in conferanza stampa – ha identificato il sospettato come Jack Teixeira, un impiegato della Guardia nazionale dell’aeronautica americana e leader del gruppo di chat online in cui sono apparsi per la prima volta i documenti. Teixeira è stato arrestato “senza incidenti” da agenti dell’FBI “in relazione a un’indagine sulla presunta estrazione, conservazione e trasmissione non autorizzata di informazioni classificate della difesa nazionale”, ha detto Garland.

Le immagini dell’operazione a North Dighton, nello stato del Massachusetts (nord-est), mostravano il sospetto, vestito con pantaloncini rossi e maglietta, con le mani dietro la nuca, che indietreggiava lentamente verso gli agenti in mimetica e armati, che lo hanno fermato. La polizia della cittadina ha affermato che non vi è alcuna “minaccia per la sicurezza pubblica”.

Chi è Jack Teixeira

L’Ufficio della Guardia Nazionale degli Stati Uniti ha sottolineato che Teixeira si è arruolato nel settembre 2019 ed è uno specialista in tecnologia dell’informazione e della comunicazione che ha raggiunto il grado di Airman 1st Class, il terzo più basso per il personale dell’Air Force arruolato. Teixeira dovrebbe comparire davanti al tribunale federale del Distretto del Massachusetts. Il Pentagono ha affermato che la fuga di notizie rappresenta un rischio “molto serio” per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, con il portavoce Pat Ryder che lo ha definito un “atto criminale deliberato”.

Il Dipartimento della Difesa sta “esaminando e aggiornando le mailing list, valutando come e dove l’intelligence è condivisa”, ha detto Ryder ai giornalisti. L’arresto di Teixeira è avvenuto il giorno dopo che il Washington Post ha riferito che un uomo che lavorava in una base militare statunitense aveva pubblicato centinaia di pagine di documenti sulla piattaforma di social media Discord. Secondo il New York Times, una “scia di prove digitali” ha indicato Teixeira come il leader del gruppo di chat privato su Discord, chiamato Thug Shaker Central, dove sono apparsi i documenti.