Arrestato 18enne di Sciacca: rapinò 8 euro ad un corriere di Palermo, beccato grazie alle impronte lasciate

Un diciottenne originario di Sciacca, è stato arrestato con l’accusa di avere rapinato un corriere con la complicità di un altro giovane al momento, non identificato

I fatti contestati risalgono allo scorso 10 giugno, quando G. A., diciottenne originario di Sciacca, con la complicità di un altro giovane, al momento non identificato, avrebbe bloccato i dipendenti di una società di trasporto che stavano effettuando delle consegne nella zona di via Pitrè/Altarello, ad Agrigento e gli hanno intimato di consegnargli il denaro. La rapina però è stata interrotta dalle volanti della polizia intervenute tempestivamente e i due giovani nella fretta di fuggire riuscivano ad impossessarsi di soli 8 euro.

Le successive indagini svolte dai poliziotti del commissariato di “Porta Nuova”, hanno permesso di risalire all’identità de malvivente: fondamentali per la sua individuazione le impronte rinvenute sulla fiancata del mezzo e su un pacco abbandonato nel vano posteriore del furgone utilizzato dai corrieri. L’impronta, da un confronto dattiloscopico, è risultata essere proprio di G. A., 18enne, con precedenti penali per furto.

Tale prova scientifica, inoltre, veniva corroborata da ulteriori accertamenti che permettevano – hanno ricostruito dalla Questura di Palermo – di appurare che il rapinatore aveva in uso un motociclo corrispondente a quello utilizzato per raggiungere il luogo della rapina e per la fuga. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del complice.

G. A., diciottenne originario di Sciacca, che è stato quindi arrestato, e posto ai domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Palermo.