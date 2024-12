Arrestato killer di New York, è l’italo-americano Luigi Mangione: “Questi parassiti se la sono cercata”

E’ stato fermato in un McDonald’s grazie a una soffiata. Tra gli effetti personali, un manifesto di tre pagine: “Questi parassiti se la sono cercata. Mi scuso per eventuali conflitti e traumi, ma doveva essere fatto”

Era seduto ad un tavolo di un McDonald’s, ad Altoona, in Pennsylvania, quando un cliente, grazie alle foto diffuse dalla polizia lo ha riconosciuto e ha chiamato il 911, poco dopo sono arrivati gli agenti che lo hanno fermato. Luigi Mangione, 26enne italoamericano con un curriculum scolastico eccellente, laurea e master in ingegneria e informatica, agli agenti ha mostrato un documento falso, a nome di ‘Marc Rosario’, lo stesso che gli investigatori della polizia di New York avevano registrato durante le indagini. Il giovane con sé aveva una pistola dotata di silenziatore e In tasca un manifesto scritto a mano: “Mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto”, con chiari riferimenti all’industria sanitaria: “Questi parassiti se la sono cercata. Mi scuso per eventuali conflitti e traumi, ma doveva essere fatto”.

Luigi Mangione è ritenuto responsabile dell’omicidio del Ceo di United Healthcare, Brian Thompson 50 anni, ucciso con tre colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. L’omicidio è avvenuto mercoledì mattina alle 6.44 a Manhattan, a due passi dal Moma, di fronte all’Hilton Midtown, dove il ceo era atteso a una convention di investitori. La pistola che il 26enne aveva con sé poteva sparare proiettili calibro 9mm e potrebbe essere stata prodotta con una stampante 3-D. Per il momento, Mangione è soggetto in Pennsylvania ad accuse legate al possesso di armi da fuoco e le autorità stanno lavorando alla sua estradizione nello Stato di New York.

Gli investigatori all’inizio avevano pensato a un professionista, o almeno a qualcuno addestrato nella polizia o nell’esercito, a causa del silenziatore, trovato addosso a Mangione, che aveva fatto pensare a un sicario, anche se in realtà negli Stati Uniti ci sono almeno cinque milioni di compressori di rumore regolarmente acquistati. Ed invece il presunto killer è una persona qualunque, un po’ più brillante della media, uno studente modello animato da rancore verso i giganti del sistema sanitario, probabilmente, secondo gli investigatori, con un parente malato che non ha potuto accedere a cure.

Il giovane è parente di un deputato repubblicano al parlamento statale del Maryland: Luigi e Nino Mangione sono cugini. Lo hanno confermato la Nbc e la Fox dopo una prima segnalazione sul Baltimore Sun. La famiglia di Nino Mangione ha stretti legami con la comunità italo-americana di Baltimora. Un nonno, Joseph Zannino, è stato membro dell’Order Sons of Italy e del comitato che ha portato all’istituzione del Columbus Day come festa nazionale. Un altro nonno, Nicholas Mangione, era un imprenditore immobiliare cresciuto in una povera famiglia di emigranti italiani.