Arrestato l’aggressore della turista 24enne israeliana accoltellata a Roma: è un senzatetto di origine polacca

Il 24enne è stato identificato dalla polizia nella notte. La turista rimasta ferita, si trova ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma: le sue condizioni sono “serie ma stabili”

L’uomo ricercato per l’accoltellamento della turista israeliana alla stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso è stato arrestato. Si tratta del giovane clochard polacco Aleksander Mateusz Chomiak, 24 anni compiuti l’11 aprile 2022, che è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio nei pressi della stazione centrale di Milano. Il militare, in forza al nucleo radiomobile, lo ha riconosciuto ed è intervenuto. Dopo essere riuscito a immobilizzarlo ha chiesto l’aiuto ad altro personale dell’Arma e della Polizia ferroviaria. Il ragazzo, che pare soffra di problemi psichici, si trova attualmente in caserma per le operazioni di fotosegnalamento e dovrà rispondere di tentato omicidio. La procura di Roma aveva aperto un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino che al momento escluderebbe la matrice terroristica dietro l’aggressione.

Il 27 dicembre scorso Aleksander Mateusz Chomiak, era stato fermato per un controllo dei documenti proprio nei pressi della stazione Termini ma poi, come spesso succede con i senza tetto, è stato rilasciato. Da lunedì notte il giovane è ricercato dalla polizia a Roma e fuori dalla Capitale, con le note di rintraccio inviate anche alle frontiere. Il ragazzo è scomparso dal suo Paese di origine nei primi mesi dello scorso anno. La madre ne ha denunciato il fatto alle autorità locali e anche a una trasmissione nazionale simile alla nostra Chi l’ha visto?, lanciando un appello a chiunque avesse notizie del figlio.

L’aggressione come si vede nel video, si è consumata in una ventina di secondi. Il giovane si è avvicinato alla vittima camminando lentamente, quasi barcollando, poi con la mano destra ha cercato l’arma in un sacco azzurro che aveva con sé, di quelli utilizzati per i rifiuti. Ad un tratto l’uomo scatta in direzione della ragazza: una azione rapida, imprevedibile, la giovane viene colpita alle spalle, in sequenza. La vittima viene scaraventata a terra, poi si alza e sembra tentare una reazione cercando di colpire l’assalitore. Dopo il raid l’uomo ripone il coltello nella sacca e scappa via. La ragazza barcolla e cade a terra. Le persone presenti in stazione hanno avvisato immediatamente i soccorsi. “Non so chi sia, non conosco chi mi ha aggredito”, aveva detto la ragazza ai soccorritori aggiungendo, prima di essere trasferita al Policlinico Umberto I dove e di “non avere notato nessuno che la seguisse”.