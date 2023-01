Arresto Messina Denaro: per gli abitanti di Castelvetrano “è stato un errore, ci hanno mangiato tutti per 30 anni”

In un sevizio di “Cartabianca” sembra che per gli abitanti di Castelvetrano, l’arresto di Matteo Messina Denaro sia stato un errore

Che il boss Matteo Messina Denaro godesse della “benevolenza” di almeno una parte dei cittadini di Castelvetrano è cosa che si supponeva, altrimenti restare latitante per 30 anni sarebbe stato difficile e un servizio giornalistico di “Cartabianca”, programma in onda su RAI3 condotto da Bianca Berlinguer, dimostra che ciò che si supponeva era assolutamente vero.

Malgrado infatti anche le recenti manifestazioni antimafia in città, l’inviato Rai in giro per Castelvetrano, il paese dove è nato Matteo Messina Denaro, intervista alcuni abitanti, chiedendo cosa ne pensassero del clamoroso arresto. Un cittadino ha mostrato un’indifferenza di facciata, ma traspariva una sorta di rabbia, un altro ha minimizzato: “Una vittoria ai minimi termini dello Stato” e anche in questa risposta il senso di rabbia era evidente. Il terzo è stato più esplicito: “E’ stato un errore, ma come ci hanno mangiato tutti per 30 anni e ora non è più buono?” e il “tutti” rimarcato due volte, è apparso indirizzato non solo ai cittadini ma anche ai cosiddetti colletti bianchi.