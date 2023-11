Arriva in Italia il supermercato “senza casse” ma rubare è impossibile: ecco come funziona

“Prendi&Vai!” di Tuday Conad ed è il primo autonomus store italiano, cioè un supermercato fisico che consente ai clienti di selezionare, acquistare prodotti e pagare senza passare i prodotti in cassa, mettendo tutto direttamente nella propria borsa

Il punto vendita con insegna “Tuday Conad della cooperativa Dao di Trento, apre oggi a Verona ed è il primo supermercato senza casse in Italia, con un’infrastruttura tecnologica per il pagamento digitale fornita da Nexi. Una novità assoluta per l’Italia, dove il cliente potrà prelevare dagli scaffali i prodotti che intende acquistare e poi uscire, senza necessità di passarli al nastro cassa. In tutto il negozio infatti, ci sono appositi sensori che identificheranno gli articoli scelti e li aggiungeranno al carrello virtuale, fino al momento del checkout.

Ma vediamo come funziona nello specifico il supermercato senza casse

Il negozio è dotato di “tecnologia computer vision”, formata da telecamere capaci di monitorare tutto il perimetro seguendo il cliente da quando entra nel punto vendita a quando esce e in grado di individuare esattamente il prodotto scelto grazie all’Intelligenza Artificiale. Inoltre su ogni scaffale ci sono sensori che rilevano il cambio di peso ogni volta che un cliente preleva un prodotto per portarselo a casa.

Nel mondo esistono già store autonomi. Il primo a sperimentare negozi fisici totalmente digitali e senza cassieri è stato Amazon, negli Stati Uniti seguita da Tesco a Londra. Altri Paesi si sono già allineati, ma ad oggi, mancava in Italia. La differenza operativa sta nel fatto che nel negozio fisico Amazon o Tesco si entra solo con app, mentre da Tuday Conad si può pagare sia con l’app dedicata, che con carta di credito, bancomat e carta prepagata.

Di fatto il cliente potrà scegliere i prodotti, riporli in borse, zaini o nelle proprie tasche e le telecamere e bilance “intelligenti” riconosceranno quanto scelto e una volta raggiunta l’area di pagamento si potrà visualizzare gli acquisti su appositi totem. Qui il saldo avverrà in modo esclusivamente digitale, utilizzando le carte di credito di qualsiasi circuito oppure con la app “Tuday Prendi & Vai”. Per concludere il pagamento basterà scansionare il QR code generato in app sotto i totem di uscita. L’identificazione dei prodotti comprati dal cliente e la procedura di addebito vengono gestiti da XPay, il gateway di pagamento di Nexi.

Nonostante non ci siano cassieri, rubare è praticamente impossibile perché chiunque entra viene monitorato e, anche se nasconde i prodotti sotto la giacca o in tasca, sono tutti rilevati dal reticolato di telecamere e dallo scanner in uscita. Sotto questo aspetto la novità è già stata testata con successo a Lisbona e in Brasile, dove c’è stato un abbattimento dei furti.