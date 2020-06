Asp Agrigento avvia recupero per Ticket non pagati e codici bianchi Pronto soccorso: 30 mila raccomandate in arrivo

L’Asp della provincia di Agrigento batte cassa e avvia il recupero delle somme non incassate per prestazione erogate e non pagate relative agli anni 2016-17: 30 mila i destinatari di raccomandate

I crediti che l’Asp intende recuperare riguardano i tickets dei codici bianchi per le prestazioni ricevute dai pronto soccorso dei cinque presidi ospedalieri dell’Agrigentino e quelli sulle esenzioni di pagamento per le prestazioni specialistiche.

I destinatari degli avvisi sono 15 mila per il 2016, altrettanti per il 2017, che si vedranno raggiunti da raccomandate con la richiesta del pagamento.

La delibera per la procedura negoziata è stata firmata a maggio dello scorso anno dal direttore generale in carica in quel periodo Giorgio Giulio Santonocito.