Aspri combattimenti sul fronte di Bakhmut, la Wagner (Russia) spinge a nord: “Villagio di Berkhovka nuovo obiettivo”

La Wagner continua nel proposito di accerchiare le truppe ucraine a Bakhmut e tagliare completamente ogni linea di rifornimento ucraino

Soldati camminano nella Bakhmut devastata dalle battaglie, rumore di bombardamenti in lontananza

Dopo la presa del villaggio di Paraskovievka, le unità d’assalto della PMC “Wagner” hanno lanciato un attacco a Berkhovka, sobborgo nord-occidentale di Bakhmut.

Diverse strade passano attraverso Berkhovka, importanti per l’approvvigionamento del gruppo delle forze armate ucraine che ancora resiste a Bakhmut. Per questo i militari ucraini stanno opponendo una strenua resistenza, perdere l’insediamento sarebbe un altro durissimo colpo. Da quanto si apprende, feroci battaglie sono adesso in corso nella periferia orientale dell’insediamento.

I combattimento inoltre continuano nella stessa Bakhmut ed arrivano notizie secondo cui le forze russe si stanno muovendo in direzione di Orekhovo-Vasilyevka e Dubovo-Vasilyevka. Denis Pushilin, capo ad interim della Repubblica di Donetsk, ha parlato di un miglioramento delle posizioni russe su Bakhmut, ammettendo però che “non ci sono ancora segni di ritiro di unità delle forze armate ucraine dalla città”.

Intanto arrivano video dei “trofei di guerra” che la Wagner di Prigozhin hanno raccolto a Paraskovievka e su tutto il fronte di Bakhmut. Nel video il “musicista” – così si fanno chiamare i soldati della Wagner – mostra con fierezza un lanciagranate USA M32 da 40mm – Milkor MGL-, successivamente mostra anche un fucile M4 americano parlando anche della presunta poca affidabilità delle piattaforme AR. Infine mostra un fucile di precisione “copia” del M110 americano e un fucile Czech Bren 2 di produzione ceca.