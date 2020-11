Ass.#ORABASTA! e “SCIACCA TERME RINASCE” presentano esposto Corte dei Conti per danno erariale: interviste

Si è tenuta alle ore 10,00 di oggi davanti allo stabilimento delle terme di Sciacca, una conferenza stampa delle associazioni #ORABASTA! e “SCIACCA TERME RINASCE”



I rappresentanti delle due associazioni hanno spiegato i motivi che hanno condotto all’esposto presentato alla Procura Regionale della Corte dei Conti, sullo stato delle Terme di Sciacca.

“Riteniamo non sia più tollerabile – hanno spiegato i rappresentanti – lo stato di abbandono in cui versano le nostre terme e il silenzio dei responsabili sulla vicenda ed è per questo che abbiamo deciso di rivolgerci alla Magistratura affinché vengano accertate le responsabilità costringendo chi di competenza ad attivarsi concretamente per la ristrutturazione e la riapertura, unico strumento per il rilancio dell’economia Saccense”.

Di seguito l’intervista dell’avv. Ignazio Messina.

Intervista al dott. Carmelo Sciumè e dell’architetto Michele Ferrara.