Assalto a sede Dhl: banda armata fa irruzione nel piazzale della ditta e la svaligia, poi si copre la fuga incendiando i camion rubati

La sede Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza è stata assaltato che nella notte da tre gruppi di rapinatori, con due furgoni e auto, che hanno sfondato la barra d’ingresso alla carraia e hanno fatto man bassa di materiale

I malviventi dopo essere entrati, hanno minacciato con le armi le due guardie giurate che sorvegliavano il magazzino e poi hanno rubato soprattutto materiale informatico – cellulari e tablet – stoccato nella ditta.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e dei colleghi del Nucleo investigativo di Piacenza, il gruppo di malviventi avrebbe organizzato il colpo in ogni dettaglio, riuscendo a portare via tantissima merce.

Per garantirsi la fuga e impedire l’arrivo delle forze dell’ordine hanno prima bloccato le strade intorno con chiodi sull’asfalto e alcune auto e furgoni rubati dati alle fiamme. I ladri sono poi fuggiti verso l’autostrada, in direzione Cremona. In corso le indagini.