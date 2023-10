Assassinata in bombardamento israeliano la leader dell’Ufficio politico Hamas, eletta nel 2021

Hamas, soprattutto il braccio armato, non ha ancora commentato la notizia, la donna era la vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi

L’esercito israeliano in un attacco a Gaza ha ucciso Jamila al-Shanti, la vedova del coofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell’Ufficio politico dell’organizzazione. Lo hanno riferito fonti locali. Al-Rantisi fu ucciso nel 2004 in un attacco israeliano durante la Seconda Intifada, la moglie ha continuato le sue attività politiche dopo la sua morte. Al-Shanti era soprattutto a capo del Ministero per gli affari femminili a Gaza e nel 2021 è diventata membro del consiglio di Hamas.