Assessorato ai dirigenti scolastici: chi si vaccinerà avrà AstraZeneca ma potrebbe avere effetti collaterali

L’assessorato Regionale all’istruzione, ha inviato una nota ai dirigenti scolastici con le indicazioni per il personale che ancora non si è vaccinato: chi nei prossimi giorni intende farlo riceverà il vaccino AstraZeneca, avvisando che potrebbe avere effetti collaterali

La Regione ha inviato una nota ai dirigenti scolastici destinata al personale a firma del dirigente dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca. La nota si rifà da un documento redatto dall’Ema (l’Agenzia europea per il farmaco) nel quale si avverte del “pericolo di sviluppare trombocitopenia (basso valore delle piastrine nel sangue, ndr) e disturbi della coagulazione” dopo la somministrazione del vaccino sviluppato dall’università Oxford.



“Una combinazione di trombosi e trombocitopenia – si legge nella nota assessoriale – in alcuni casi accompagnata da sanguinamenti, è stata osservata molto raramente dopo la vaccinazione con AstraZeneca”.

Attualmente i docenti, i collaboratori scolastici e il personale di segreteria che in Sicilia sono in attesa della vaccinazione sono circa 70mila unità. Chi tra questi deciderà di vaccinarsi, avvenuto dallo scorso 19 febbraio, riceverà AstraZeneca. Fino alla data del 31 marzo 2021, il personale scolastico vaccinato in Sicilia, che prioritariamente riceve AstraZeneca, supera di poco le 69mila unità, pari al 49 % del totale.

Infine l’assessorato invita chi dopo la vaccinazione, accusasse lividi cutanei (petecchie), mancanza di respiro, mal di testa, visione offuscata, dolore toracico ed altri sintomi elencati nella nota, deve allertare immediatamente il medico di famiglia perché vigili sugli eventuali “segni e sintomi di tromboembolia e trombocitopenia”.