Associated Press: “I soldati israeliani stanno sistematicamente utilizzando i detenuti palestinesi come scudi umani”

I soldati israeliani stanno sistematicamente utilizzando i detenuti palestinesi come scudi umani per sgomberare gli edifici dalle bombe a Gaza

Lo ha denunciato l’Associated Press, che cita testimonianze di palestinesi e informatori israeliani. Vestito in uniforme militare con una telecamera fissata alla fronte, Ayman Abu Hamadan è stato costretto a entrare nelle case della Striscia di Gaza per assicurarsi che fossero libere da bombe e uomini armati, ha raccontato all’agenzia di stampa. Quando un reparto militare aveva finito con lui, veniva passato a quella successiva. “Mi picchiavano e mi dicevano: ‘Non hai altra scelta: fai questo o ti uccidiamo’ ha raccontato il 36enne descrivendo le due settimane e mezzo in cui è stato trattenuto la scorsa estate dall’esercito israeliano nel nord di Gaza.

