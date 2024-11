Atene, il segretario della Nato Rutte contestato:  “Dateci soldi per la salute e l’istruzione, non per gli assassini della NATO”

“Dateci soldi per la salute e l’istruzione, non per gli assassini della NATO”



Con queste parole il nuovo segretario generale della NATO, Mark Rutte, ieri martedì, è stato accolto ad Atene in Grecia. Rutte, dopo gli incontri con Trump in Florida e con i leader turchi ad Ankara ieri è recato in visita nella capitale greca dova ha incontrato nil primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. “Accolgo con favore il fatto che la Grecia contribuirà ad accelerare l’addestramento per gli F 16 per piloti e tecnici ucraini, rafforzandoli in questa guerra brutale”, ha detto Rutte nelle dichiarazioni congiunte trasmesse in streaming.

Nel corso della sua visita ad Atene, il Segretario generale ha incontrato anche il ministro della Difesa nazionale greco Nikolaos Dendias e il ministro degli Esteri George Gerapetritis.

Ma Rutte non aveva previsto di essere accolto da diverse migliaia di manifestanti che lo hanno pesantemente contestato. In migliaia hanno sfilato nel centro di Atene contro la visita del capo della NATO. La manifestazione più grande è stata organizzata da un sindacato sostenuto dai comunisti, durante la quale i manifestanti hanno cantato:“ Dateci soldi per la salute e l’istruzione, non per gli assassini della NATO”.