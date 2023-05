Atleta 15enne muore durante l’allenamento di atletica colto da un malore improvviso 

Un giovanissimo atleta 15enne è morto improvvisamente mentre si stava allenando: inutili tutti i tentativi di rianimarlo

Il decesso si è verificato la sera di giovedì scorso a Fiano Romano, in provincia di Roma. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Diego Gigante, un atleta mezzofondista di 15 anni, morto durante una seduta di allenamento sul campo di Fiano Romano, di cui era originario e dove abitava.

Il giovane che frequentava l’Istituto Aldo Moro di Passo Corese, giovedì sera si stava allenando quando, secondo le testimonianze, ha accusato un malore ed è rientrato negli spogliatoi. I compagni e il tecnico, Luca De Dominicis, non vedendolo più tornare in campo sono andati a cercarlo e lo hanno trovato a terra esanime. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimare il giovane è risultato inutile.

La notizia della scomparsa dell’atleta si è diffusa solo ieri venerdì 12, gettando nel dolore i compagni di scuola e chi lo conosceva in ambito sportivo e non solo. Diego Tesserato classe 2007 di Atletica Fiano Romano, era un mezzofondista innamorato dell’atletica (del 4 aprile il pb sui 1000 di 3:19.19 realizzato a Rieti) e con la stessa società militava ed era cresciuto sin dal 2018. Diego Gigante frequentava l’Itt di Passo Corese.

Fidal Lazio è nel dolore più profondo per la morte del giovane atleta Diego Gigante. Non ci sono parole per esprimere la tristezza, il dolore, lo sconforto che ci hanno assaliti nell’apprendere la notizia – dichiara il presidente di Fidal Lazio, Fabio Martelli – la morte del giovane Diego Gigante getta tutta l’atletica nel cordoglio più assoluto. Siamo vicini ai familiari, agli amici, alla società Atletica Fiano Romano e a tutte le sue componenti, dal presidente agli atleti, a chi conosceva e amava Diego per l’uomo che stava diventando, per il figlio, lo studente, lo sportivo appassionato che era. Sono notizie che destabilizzano e rendono tutto più difficile”.

Tutti i comitati provinciali, FIDAL Roma, FIDAL Rieti, FIDAL Roma Sud, FIDAL Latina, FIDAL Viterbo, FIDAL Frosinone si uniscono al cordoglio per la morte di Diego, stringendosi agli amici di Atletica Fiano Romano e soprattutto alla famiglia Gigante per una perdita dolorosissima.

Il messaggio di Fidal Nazionale: “L’atletica è in lutto per l’addio al giovane Diego Gigante, 15 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri al campo sportivo di Fiano Romano, alle porte della Capitale. “Nostro piccolo angelo, niente sarà più come prima”, è il pensiero postato sui social dall’Atletica Fiano Romano, la società nella quale coltivava la sua passione. Alla famiglia di Diego vanno le più sentite condoglianze del presidente FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”