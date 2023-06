Atleta 32enne muore per un malore improvviso: a trovarlo la sua compagna. Disposta autopsia

Una morte improvvisa ed inaspettata in un giovane atleta senza problemi di salute: pugile 32enne muore colto da un improvviso malore

Marco Satta Giannichedda nel tardo pomeriggio di ieri è stato trovato senza da vita dalla sua compagna nella loro abitazione di via Rinascita a Porto Torres in provincia di Sassari. Le cause del decesso sarebbero dovute a un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, sarà comunque l’autopsia disposta dalla procura , a stabilire con certezza le cause del decesso del giovane sportivo. Il 32enne era un ragazzo solare, benvoluto da tutti. Domenica era tranquillamente al suo posto di lavoro sino a notte inoltrata. Poi la tragedia.

Marco Satta Giannichedda era molto noto in città e non solo e gestiva con successo il locale La locomotiva di Tyson, frequentato da tantissimi giovani portotorresi.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa che scuote Porto Torres: “Non posso crederci – scrive un amico su Facebook – abbiamo giocato sino a ieri e ti ho accompagnato io a casa, e stavi bene, ci stavamo divertendo. Marcolì te ne vai così, no non riesco a crederci”. un altro scrive. “Hai vissuto poco, hai vissuto come un leone. Non ti dimenticheremo mai”.