Attacchi russi su Ucraina. Kadyrov: “Ora l’operazione speciale mi soddisfa. Zelensky scappa senza voltarti”

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov commenta gli attacchi missilistici russi di questa mattina alle maggiori infrastrutture dell’Ucraina: “Zelensky si lamenta dei missili su Kiev e in altre città. E cosa hai pensato: tu Zelensky puoi, ma gli altri no? Cioè, per otto anni è stato possibile bombardare civili, distruggere le infrastrutture delle città del Donbass, coprire una centrale nucleare di proiettili – riferendosi a Zaporizhzhia -, far saltare in aria ponti – il ponte di Crimea -, sparare a oggetti importanti.”

“Ti abbiamo avvertito, Zelensky, la Russia non aveva ancora davvero iniziato, quindi smettila di lamentarti e corri prima che arrivi. Corri, Zelensky, corri, senza voltarti, verso Ovest. Ora sono soddisfatto al 100% dell’operazione militare speciale”, ha concluso Kadyrov in un post su Telegram.