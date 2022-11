Attacco a base militare in Iran, Teheran annuncia: “Neutralizzati terroristi supportati da un Paese europeo”

Attacco terroristico questa domenica ad una base militare a Mahshahr, citta’ nella provincia del Khuzestan, nel sud dell’Iran. A riferirlo l’IRIB, che cita un comunicato delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC, Pasdaran). L’attacco è avvenuto alle 2:25 ora locale.



Teheran – in questo perido alle prese con le proteste per il caso Mahsa Amini – ha subito additato l’attacco come “un altro tassello del programma dei nemici per compromettere la sicurezza e la stabilità della provincia meridionale. Le forze di sicurezza hanno sparato contro due terroristi che erano a bordo di una motocicletta. Uno è stato ferito ed ha perso la vita poco dopo. L’altro è fuggito. Sono in corso le indagini per identificare e arrestare la seconda persona”. Non ci sono notizie circa morti o feriti tra civili o militari.

Nello stesso comunicato le Guardie della Rivoluzione hanno inoltre annunciato di aver neutralizzato una cellula terrorista che avrebbe avuto “il supporto di un Paese europeo”. Secondo Teheran, l’organizzazione sgominata avrebbe pianificato di compiere sabotaggi e atti terroristici nel Khuzestan.