Attacco a Nizza. Il killer delle tre vittime è un tunisino sbarcato a Lampedusa – Il video dell’arresto

Il terrorismo in Francia ha colpito ancora, stavolta a Nizza: tre persone sono state barbaramente trucidate da un estremista islamico, pare sbarcato pochi giorni fa a Lampedusa

L’attacco terroristico è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, nella chiesa di Notre-Dame, a Nizza. Secondo quanto al momento trapelato, delle tre vittime, due, una funzionaria di Polizia e una donna di 70 anni, sarebbero state decapitate. La terza vittima sarebbe il custode laico della chiesa, un uomo di circa 50 anni padre di due bambini.

La procura anti-terrorismo ha inviato sul posto una squadra con gli artificeri che poco dopo l’attentato hanno arrestato l’assalitore, che come da copione, era armato di coltello. Non si esclude la presenza di complici.

Il killer sarebbe stato identificato in Brahim Aouissaoui, 25enne, Tunisino, che sarebbe sbarcato a Lampedusa il 9 ottobre scorso e successivamente trasferito a Bari. In tasca avrebbe avuto un foglio su carta intestata della Croce Rossa. A rivelare l’identità e l’origine del killer con un twitt, è stato il deputato della regione di Nizza, Eric Ciotti: “è arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa”. Ciotti inoltre ha affermato di aver appena chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell’attentato, di “sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana”



Il killer durante l’arresto è stato ferito dalla polizia ed è ora ricoverato in ospedale. L’uomo, mentre veniva medicato continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar. Per il sindaco di Nizza, Christian Estrosi “non c’è alcun dubbio sulla natura dell’attacco”.

Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, che all’Ansa ha dichiarato: “Secondo quanto riferisce il deputato francese Eric Ciotti l’attentatore di Nizza sarebbe arrivato dalla Tunisia attraverso Lampedusa, quindi tecnicamente si tratta di un immigrato clandestino arrivato a bordo dei barconi organizzati dagli scafisti. Se la notizia fosse confermata sarebbe gravissimo e testimonierebbe che la difesa dei confini è indispensabile anche per difendere l’Italia e l’Europa dal terrorismo. Ci auguriamo che la notizia sia smentita e che l’Italia non debba avere sulla coscienza la terribile responsabilità morale di queste esecuzioni. Il presidente Conte dica subito se quanto comunicato da un parlamentare francese corrisponda al vero”.