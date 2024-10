Attacco aereo russo su molte regioni ucraine: lanciati 87 droni e 4 missili: catturato il villaggio di Zhelanne Druge

Le forze russe hanno catturato il villaggio di Zhelanne Druge, nella regione di Donetsk e nella notte hanno lanciato 87 droni d’attacco e quattro missili su quasi tutto territorio ucraino

Lo ha affermato oggi domenica 6 ottobre l’aeronautica militare ucraina aggiungendo che le unità di difesa aerea ucraine hanno distrutto 56 droni e due missili. Gli attacchi russi sono avvenuti nelle regioni di Odessa e Nikolaev (Sud), Kiev (Nord), Kharkiv (Nord-Est), Cherkasy e Kirovograd (Centro), Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia (Est), Sumi e Chernihiv (Nord), Vinnitsa e Khmelnitsky (Ovest) e Zhytomyr (Nord-Ovest). Respinto un attacco aereo su Kiev.

Cinque civili sono stati uccisi dai bombardamenti russi nel Sud e nell’Est del Paese. Una donna di 65 anni e un uomo di 86 anni sono stati uccisi nella città di Toretsk e nel villaggio di Velyka Novosilka, hanno riferito i procuratori della regione di Donetsk.

Nella regione di Zaporizhzhia, due uomini di 44 e 46 anni sono stati uccisi dai bombardamenti russi nel villaggio di Mala Tokmachka, ha detto il governatore regionale, Ivan Fyodorov. I procuratori della regione di Kharkiv hanno dichiarato che un uomo di 49 anni è morto quando l’auto che stava guidando è stata colpita da un drone russo.

Una persona è morta dopo che le forze russe hanno attaccato l’Ucraina durante la notte con 87 droni Shahed e quattro diversi tipi di missili. Un uomo di 49 anni è stato ucciso nella regione di Kharkiv dopo che la sua auto è stata colpita da un drone, ha detto il governatore regionale Oleh Syniehubov.

Inoltre l’esercito russo ha dichiarato di aver sferrato attacchi a un deposito di carburante ucraino vicino a Odessa e all’infrastruttura dell’aeroporto militare di Starokonstantinov nella regione di Khmelnitsky. “Aviazione tattica, droni d’attacco, forze missilistiche e l’artiglieria dei gruppi di forze delle Forze armate russe hanno colpito un deposito di carburante vicino alla città di Odessa e all’infrastruttura dell’aeroporto di Starokonstantinov nella regione di Khmelnitsky”, ha affermato il ministero della Difesa russo in una dichiarazione. Sono state colpite anche le strutture di controllo dei droni, le concentrazioni di truppe ucraine e l’hardware militare in 137 aree, ha aggiunto la stessa fonte. Sempre nella città di Odessa, un gasdotto è stato distrutto e un magazzino è stato incendiato, hanno riferito i funzionari ucraini.

L’attacco russo arriva dopo che, nella serata di ieri, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso, ha sottolineato che una pace duratura in Ucraina è possibile solo nel rispetto del diritto internazionale e senza alcuno scambio di sovranità sui territori. Tutto ciò che è incluso nel Piano della Vittoria è assolutamente realistico per i nostri partner”, ha detto Zelensky, ma evidentemente non per Mosca.

Infine, continua l’avanzata delle forze russe che hanno catturato il villaggio di Zhelanne Druge, nella regione di Donetsk, come indicato ieri dal ministero della Difesa di Mosca. Il villaggio si trova vicino a Pokrovsk, importante centro logistico che è il prossimo obiettivo delle truppe russe che sono ormai a pochi chilometri. La cattura del villaggio arriva tre giorni dopo che le forze ucraine hanno dichiarato di ritirarsi dalla città di prima linea di Vuhledar, a circa 33 km da Zhelanne Druge, dopo una dura difesa durata due anni.