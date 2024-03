Il Leader Ceceno Ramzan Kadyrov ha diffuso il video che mostra la distruzione del gruppo di incursione filoucraino al punto di frontiera a Belgorod avvenuto ieri

Secondo i militari russi, nell’attacco sono stati annientati 30 assaltatori filoucraini e due carri armati. Il cosiddetto “gruppo volontari russi” e della “legione Russia libera” ( neonazisti russi) non è riuscito ad entrare in territorio russo, come affermato da Kiev e Occidente, ma è stato annientato nel tentativo di entrare.

“Ieri unità delle forze armate ucraine – ha dichiarato Kadyrov – avevano tentato di sfondare il confine di stato. L’offensiva è stata effettuata con l’ausilio di attrezzature militari pesanti. I militanti ucraini molto probabilmente pensavano che ciò avrebbe aumentato notevolmente le loro possibilità di successo. Tuttavia, questa non è la prima volta che sottovalutare l’avversario li porta a un risultato tragico”.

“In questo caso, – continua Kadyrov – gli incursori delle Forze Armate dell’Ucraina sono stati sconfitti dal battaglione Zapad-AKHMAT del Ministero della Difesa della Federazione Russa sotto la guida del caro fratello Ismail Aguev, insieme ad altre unità delle Forze Armate russe. Non è stato difficile per i nostri ragazzi respingere un attacco così disorganizzato. La ricognizione aerea, insieme agli operatori di artiglieria e UAV, ha funzionato molto bene. Gli attacchi sono stati effettuati in modo rapido ed estremamente accurato sulle posizioni nemiche. Nel video potete vedere la distruzione di un carro armato che ha avuto la sfortuna di imbattersi in una mina. I combattenti hanno potuto finire ciò che avevano iniziato solo con lanci di droni. Come risultato delle misure adottate, gli aggressori sono stati eliminati e un altro carro armato è stato aggiunto al lungo elenco di equipaggiamenti nemici distrutti.”