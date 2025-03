Attacco informatico contro X, Musk: “l’attacco è partito da una serie di indirizzi IP nell’area dell’Ucraina”

“C’è stato e c’è ancora un massiccio attacco informatico contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un grande gruppo e o un paese. Monitoriamo”

Questo il commento a caldo di Elon Musk, proprietario di X, al quele dopo qualche ora ha aggiunto: “Non siamo sicuri di cosa sia successo esattamente ma l’attacco proveniva da indirizzi IP nell’area dell’Ucraina”.

La piattaforma ieri mattina è stata irraggiungibile per circa mezz’ora con un picco alle 10:55. Successivamente il sito specializzato Downdetector ha segnalato di nuovo problemi in tutto il mondo dalle 17:00 ora italiana. Musk è sicuro che si sia trattato di un cyberattacco contro X e che è partito da una serie di indirizzi IP nell’area dell’Ucraina. Inoltre sospetta che sia opera di qualche Paese. “C’è stato un massiccio attacco informatico contro X”, ha scritto sul social appena tornato disponibile. “Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un gruppo numeroso e coordinato e/o un Paese. Stiamo tracciando”, ha aggiunto, intervistato da Fox Business.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker “Dark Storm Team” con un post su Telegram, nel quale vengono elencati i Paesi nei quali X è stata colpita. Oltre all’Italia, figurano Israele, Germania, Francia e l’Iran.

Il gruppo hacker, noto per le sue tattiche avanzate di guerra informatica e per le violazioni di sistemi altamente sicuri, è stato fondato nel 2023. Secondo quanto riporta il gruppo Orange Cyberdefefense, il gruppo ha un’agenda filo-palestinese e il mese scorso aveva rilasciato una dichiarazione in cui prometteva di lanciare una serie di attacchi informatici contro i siti web governativi dei paesi della Nato, di Israele e delle nazioni che sostengono Tel Aviv.