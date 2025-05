Attacco israeliano all’aeroporto degli Houthi a Sanaa nello Yemen

“L’aggressione americano-israeliana ha preso di mira l’aeroporto internazionale di Sanaa con una serie di attacchi”

Lo ha annunciato il canale dei ribelli Houthi in Yemen, Al-Massirah. Due corrispondenti dell’agenzia France-Prresse a Sanaa hanno detto di aver sentito diversi colpi e di aver visto del fumo sprigionarsi da varie località.

I media riferiscono che oggi martedì gli attacchi israeliani stavano prendendo di mira l’aeroporto della capitale Sanaa, dopo che l’esercito israeliano aveva chiesto l’evacuazione dell’area aeroportuale della capitale yemenita, attacco confermato da Israele.

I jet dell’aviazione israeliana “hanno colpito e smantellato le infrastrutture terroristiche Houthi presso l’aeroporto principale di Sana’a, mettendo completamente fuori uso lo scalo. L’attacco è stato effettuato in risposta all’attacco lanciato dal regime terroristico Houthi contro l’aeroporto Ben Gurion. Sono state colpite le piste di volo, gli aerei e le infrastrutture dell’aeroporto.

“Come il porto di Hudaydah, colpito ieri, l’aeroporto – secondo Israele fungeva da hub centrale agli Houthi per trasferire armi e agenti ed è stato regolarmente utilizzato dagli Houthi per scopi terroristici. Questo sottolinea il brutale sfruttamento delle infrastrutture civili da parte del regime terroristico Houthi per le attività terroristiche. Inoltre, nell’area di Sana’a sono state colpite diverse centrali elettriche”.

“Il regime terrorista sfrutta le infrastrutture energetiche – un ulteriore esempio dell’uso che il regime Houthi fa delle infrastrutture civili yemenite per scopi terroristici”, scrivono le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato, aggiungendo di avere colpito una fabbrica di calcestruzzo a nord della capitale ”che funge da risorsa significativa per il regime terroristico Houthi e viene utilizzato per la costruzione di tunnel sotterranei e altre infrastrutture terroristiche, questo attacco degrada ulteriormente le capacità di accumulo economico e militare del regime Houthi”. Idf precisa infine che “gli attacchi sono stati eseguiti in modo preventivo e sono state prese misure per mitigare i danni ai civili e alle infrastrutture civili”. Pubblicità Pubblicità