Attacco ospedale Gaza. Iran: “Il tempo è finito”, issata “bandiera nera del lutto” contro Israele

Issata bandiera del lutto sulla tomba dell’Imam Reza nella città di Mashhad, Teheran chiede “l’unità globale” contro Israele “odiata più dell’ISIS”

“Dopo il terribile crimine del regime sionista con l’attentato e il massacro di oltre mille donne e bambini innocenti nell’ospedale Al Moamdani – a Gaza -, è giunto il momento dell’unità globale dell’umanità contro questo falso regime più odiato dell’ISIS e della sua macchina di morte. Il tempo è finito”. Ha usato queste durissime parole il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, su X (ex Twitter), che ha scritto in arabo e aggiunto in inglese: “Time is OVER!”.

Alla durissima presa di posizione di Teheran si aggiunge la notizia che sarebbe stata issata la “bandiera nera del lutto” sulla tomba dell’Imam Reza. La bandiera nera, chiamata Alam e simbolo di lutto nell’Islam sciita è stata issata sul mausoleo della città di Mashhad, centro del turismo e del pellegrinaggio dell’Iran. La bandiera è tradizionalmente sollevata per commemorare il martirio dell’Imam Hussein. Ma oggi, si erge come un potente simbolo di solidarietà con il popolo palestinese.



“L’attacco all’ospedale nella Striscia di Gaza è la dimostrazione della rapacità del regime israeliano”, ha inoltre dichiarato nelle scorse ore Bahadori Jahromi, portavoce del governo iraniano. “Ci si aspettava che le organizzazioni internazionali avrebbero fatto qualcosa per prevenire i crimini che vengono perpetrati da parte di ISraele contro il popolo palestinese oppresso”, ha proseguito. “I paesi che che so considerano i paladini dei diritti umani non solo hanno taciuto di fronte alle attrocita’ di Israele, si sono dichiarati favorevoli inviando ogni tipo di assistenza militare o finanziario a questo regime. Essi sono complici dei crimini del regime israeliano”, ha poi concluso il portavoce.