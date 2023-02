Attacco russo a Odessa: come il drone sottomarino russo distrugge un ponte ferroviario

Droni kamikaze, ma non solo volanti: in video ripreso l’attacco di un drone sottomarino russo

La guerra in Ucraina è la guerra dei droni, ossia i piccoli mezzi guidati a distanza capaci di trasportare armamenti o essere usati essi stessi come armi kamikaze. In questi mesi le immagini che arrivavano dal fronte e dall’Ucraina tutta ci hanno mostrato spesso quasi esclusivamente droni aerei, ma questa volta arriva il video di un drone sottomarino russo.

Le immagini fanno riferimento all’attacco di ieri 10 fabbraio di un drone subacqueo russo kamikaze ad un ponte ferroviario nella ragione di Odessa.