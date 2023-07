“la Federazione russa ha lanciato un missile e attaccato con droni iraniani ‘Shahed'” la città portuale do Odessa nel sud dell’Ucraina”

Lo ha detto il portavoce del quartier generale delle operazioni dell’amministrazione regionale, Sergei Bratchuk, aggiungendo che “attualmente stiamo raccogliendo le informazioni sulle conseguenze di questo attacco terroristico, ma le forze ucraine sono riuscite ad abbattere tre droni da attacco e altri sei da ricognizione”.

Non è stato specificato dove si trovassero esattamente le infrastrutture portuali o le abitazioni danneggiate dalle esplosioni e dai rottami. La regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina, ospita terminali marittimi che erano fondamentali per l’accordo di esportazione di grano scaduto tra Mosca e Kiev.

Secondo il governatore locale Vitaliy Kim, nell’attacco notturno è stato colpito un “impianto industriale” nella città portuale di Mykolaiv, dove un incendio “abbastanza grave” è scoppiato in una “struttura” di cui non ha fornito ulteriori dettagli. Nel raid condotto su Mykolaiv “intorno all’1.50 è stato colpito un impianto industriale. C’è stato un incendio su un’area di 500 metri quadrati, che intorno alle 5.30 è stato domato”, ha scritto su telegram il sindaco della città portuale nel sud dell’Ucraina, Oleksandr Senkevich.

Il Comando operativo sud dell’Ucraina in un comunicato ha dichiarato che “I detriti dei missili abbattuti e l’onda d’urto dell’abbattimento hanno danneggiato le infrastrutture portuali”, Le difese aeree hanno distrutto sei missili Kalibr “lanciati dalle acque del Mar Nero a Odessa”.

Inoltre sempre ad Odessa Odessa stanotte i droni Geran 2 (quelli che secondo i propagandisti atlantisti la Russia ha esaurito da mesi) hanno distrutto un deposito con le armi e munizioni della NATO. L’esplosione è stata molto potente, sono rimasti uccisi e feriti alcuni mercenari occidentali che si trovavano nei pressi della struttura. Il filmato dovrebbe riferirsi alla zona di Odessa.

Non solo Odessa, le forze russe nella notte hanno lanciato attacchi di droni anche sugli oblast di Mykolaiv e Kherson. L’Aeronautica ucraina ha riferito di attacchi con droni anche nelle regioni Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e di Dnipropetrovsk e della minaccia di attacchi con missili balistici a Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Kirovohrad.

Nel raid russo sulla località di Orihova, nella provincia di Zaporizhzhia, una donna è morta. Lo ha reso noto il governatore locale, Yuri Malashko, che su Telegram ha scritto della morte della 72enne a causa di un bombardamento contro “una zona residenziale” e del ferimento di cinque persone. Secondo il governatore, nelle ultime 24 ore si contano un centinaio di attacchi russi contro 24 località della provincia. “Il nemico risponderà di tutti i crimini – ha assicurato – Teniamo duro, la vittoria è davanti a noi”.