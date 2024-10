Attacco terroristico in Turchia: salgono a 4 i morti e 14 feriti. Uccisi due dei tre attentatori 

Salgono a quattro le persone sono morte oltre a diversi nell’attacco terroristico che ha colpito il quartier generale dell’Industria Aerospaziale turca (Tusas) a Kahramankazan, cittadina a nord ovest di Ankara che dista circa 40 chilometri dalla capitale

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrando il presidente russo Vladimir Putin a Kazan. Lo riferiscono le agenzie russe. Il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya.riferisce che “Due terroristi sono stati neutralizzati”. Secondo quanto riporta la Cnn Turk, l’attacco al centro aerospaziale è stato compiuto da 3 terroristi, tra i quali anche una donna. Nell’area dell’impianto – secondo fonti informate – sono presenti anche 8 tecnici di Leonardo, che stanno bene e sono al sicuro.

Il ministro dell’Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih KacÕr, commentando l’attacco terroristico al campus Kahramankazan delle industrie aerospaziali turche ha detto: “Non faremo mai un passo indietro dall’industria della difesa e dal percorso della mossa tecnologica nazionale. La mossa tecnologica nazionale e il l’industria della difesa nazionale è la chiave per una Turchia pienamente indipendente”. Tai – ricorda la Cnn Turk – ha recentemente sviluppato molti elicotteri, velivoli senza pilota e aerei come gli Anka e Aksungur, l’elicottero d’attacco Atak, gli elicotteri per uso generale Gökbey, Hürkuş, Hürjet e Kaan.