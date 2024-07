Attentato a Donald Trump, CNN: “Assalitore è stato neutralizzato” – VIDEO

Secondo la CNN l’attentatore alla manifestazione di Trump è stato “neutralizzato”dalle forze di sicurezza presenti

L’attentatore che avrebbe sparato contro Donald Trump durante in comizio elettorale in Pennsylvania è stato “neutralizzato”, secondo diverse fonti delle forze dell’ordine. Secondo quanto viene inoltre riferito in questi convulsi minuti un altro militante dietro l’attentato contro Donald Trump è stato arrestato dalla polizia locale.

Poche le certezze riguardo l’attentato all’ex presidente degli Usa in corsa per la Casa Bianca: secondo alcune fonti 2 persone sarebbero state uccise. Si ritiene che uno sia l’assalitore, l’altro un membro del pubblico. Un’altra persona sarebbe in gravi condizioni. Vi sarebbe inoltre una seconda persona presa in custodia dalla polizia, secondo la CNN.