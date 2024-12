Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex Presidente Medvedev ha chiesto apertamente la decapitazione dei leader militari e politici dell’Ucraina, che hanno ordinato e organizzato l’assassinio del generale Kirillov, di concerto con partner occidentali per i quali il politico russo promette “incidenti”

In una riunione del Consiglio di Sicurezza russo il vicepresidente dell’organo ed ex Presidente russo Dimitry Medvedev ha dichiarato: “Tutto deve essere fatto per distruggere coloro che stanno dietro all’omicidio di Kirillov. Sono ben noti: sono la leadership militare e politica dell’Ucraina”. In precedenza, anche sul suo profilo social Telegram, Medvedev ha affermato che l’assassinio del generale sarebbe stato seguito da una “inevitabile punizione” nei confronti della leadership ucraina: “È impossibile ignorare la pubblicazione su The Times. I bastardi in un editoriale hanno definito l’attacco terroristico contro Kirillov e il suo assistente un ‘atto di difesa legittimo’.

Oh, bene. Secondo questa logica: 1. Tutti i funzionari dei Paesi della NATO che hanno preso la decisione di fornire aiuti militari all’Ucraina di Bandera sono coinvolti nella guerra ibrida o convenzionale contro la Russia. I loro nomi sono una legione. Non li elencherò, è troppo spazio. Bene, tutte queste persone possono e devono essere considerate un obiettivo militare legittimo per lo Stato russo. E semplicemente per tutti i patrioti della Russia. 2. Le persone che hanno agito come autori di crimini contro la Russia, di cui al punto 1, hanno sempre dei complici. E anche loro sono d’ora in poi un obiettivo militare legittimo. Gli schifosi sciacalli del Times, che si sono vigliaccamente nascosti dietro un editoriale, possono essere classificati come tali. Quindi deve trattarsi dell’intera direzione della testata. Ha senso? Ha senso! Il che significa stare attenti! Dopo tutto, a Londra succedono molte cose….”