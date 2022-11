Attentato a Istanbul. È stata una donna kamikaze: ecco il video che la riprende mentre si fa esplodere

È stata una donna Kamikaze che si è fatta esplodere tra la folla. il bilancio al momento è di 6 morti e 53 feriti

Le telecamera installate nella trafficata Istiklal Street, la via dello shopping della capitale turca hanno ripreso l’autrice della strage. Si tratta di una donna che imbottita di esplosivo si è immolata per qualche causa al momento non resa nota. Confermata dunque l’ipotesi circolata fin dal primo momento dell’attentato terroristico. Le fonti governative già dopo pochi minuti, avevano diramato un comunicato nel quale si faceva riferimento ad una donna che sarebbe stata coinvolta nell’attentato, che ha causato almeno sei morti e 50 feriti.