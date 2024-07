Attentato a Trump, Servizi Segreti accusati di aver spostato forze a difesa di Jill Biden negano: “Non abbiamo distolto risorse”

Il Secret Service ha negato di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump a Butler in Pennsylvania alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando a Pittsburgh ad una cena organizzata dall’associazione Italian Sons and Daughters

Lo riporta Sky News. L’accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che “le risorse dei servizi segreti sono state dirottate perché hanno seguito il protocollo dell’agenzia che si applica a Trump in quanto ex presidente”. Un portavoce dei servizi segreti ha negato: “Non abbiamo distolto risorse dal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)”.

Secondo il Washington Post, il Congresso Usa , Camera e Senato, si stanno muovendo per indagare sul tentato assassinio dell’ex presidente Donald Trump, chiedendo documenti e testimonianze ai servizi segreti statunitensi. La testata americana aggiunge che ieri il comitato di controllo della Camera, a guida repubblicana, aveva chiesto un’indagine e convocato a testimoniare il 22 luglio la direttrice dell’agenzia Kimberly Cheatle. E il presidente Biden aveva ordinato “un’indagine indipendente sull’operato del Secret Service”.

La Direttrice Secret Service si difende: Gli agenti del secret service hanno “agito rapidamente” a Butler, durante il comizio di Donald Trump in cui l’ex presidente è stato ferito, ha detto Kimberly Cheatle, direttrice dello speciale servizio di sicurezza americano.”Gli agenti del Secret Service si sono mossi velocemente, i nostri cecchini che hanno neutralizzato lo sparatore e i nostri agenti che hanno adottato misure protettive per assicurare la protezione dell’ex presidente Donald Trump”, ha aggiunto.

In un comunicato Cheatle fa le sue condoglianze alla famiglia di Corey Comperatore ucciso a Butler e garantisce sul piano di sicurezza per la convention repubblicana. “Comprendiamo l’importanza della revisione indipendente annunciata ieri dal Presidente Biden e parteciperemo pienamente. Collaboreremo anche con le commissioni congressuali appropriate per qualsiasi azione di controllo”, assicura.

Per quanto riguarda la sciurezza della convention repubblicana che si apre oggi a Milwaukee, “ho fiducia nel piano di sicurezza che il nostro coordinatore e i nostri partner hanno realizzato e che è stato aggiornato e rafforzato dopo l’attacco di sabato”, afferma Cheatle ammettendo che l’attacco “ha comprensibilmente sollevato domande riguardo a possibili aggiornamenti o cambiamenti del piano di sicurezza per la convention repubblicana”.

“I piani di sicurezza sono stati realizzati per essere flessibili, man mano che procedono le convention – continua la dichiarazione – il Secret Service continuerà ad adattare le proprie operazioni per assicurare il più alto livello di sicurezza per i partecipanti, i volontari e la città di Milwaukee”. Inoltre Cheatle ricorda che da sabato sono stati adottati “cambiamenti nella scorta del presidente Trump per garantire la sua protezione alla convention e nel resto della campagna”.