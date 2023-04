Attentato San Pietroburgo. Oggi funerali di Vladlen Tatarsky, Wagner: “Rimane con noi”, vicino alla bara una mazza e i simboli della PMC

Il corrispondente di guerra era molto vicino alla Wagner ed al suo capo Prigozhin, per questo i vertici della compagnia militare privata russa hanno presenziato al suo funerale e gli hanno attribuito dei riconoscimenti: “è stato arruolato nei nostri ranghi”

“Vladlen rimane con noi, la sua voce continuerà a farsi sentire. E faremo di tutto per far sentire la sua voce per molti, molti altri anni.”

Prigozhin parla fuori dalla chiesa dei funerali

“Oggi, Vladlen Tatarsky, un combattente di Wagner PMC, sarà sepolto nel cimitero di Troekurovsky a Mosca.

Dopo la morte per decisione dei comandanti dell’Orchestra, Vladlen è stato arruolato nei ranghi della compagnia, il suo numero di riconoscimento personale è C-3299″, ha detto Prigozhin.

Oltre ai riconoscimenti statali – il Presidente russo Vladimir Putin ha insignito Tatarsky dell’onorificenza dell’Ordine del coraggio alla memoria – e aziendali, una bandiera con il simbolo della PMC “Wagner” ed una mazza dei “musicisti dell’Orchestra” sono stati deposti vicino alla bara.