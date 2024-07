Attentato Trump: mea culpa del capo Secret Service Kimberly Cheatle: “Abbiamo fallito”

“La missione solenne dei servizi segreti è proteggere i leader della nostra nazione. Nel giorno del tentato assassinio di Donald Trump, il 13 luglio scorso, il Secret Service ha “fallito” la sua missione di protezione”

Lo ha detto la direttrice Kimberly Cheatle nella sua audizione oggi al Congresso, il giorno dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla riconferma alla Casa Bianca. Quello del capo dei servizi segreti è un mea culpa per le circostanze che hanno accompagnato l’attentato a Donald Trump in Pennsylvania.

La direttrice del Secret Service, Kimberly Cheatle, ha risposto alle domande della commissione di Controllo della Camera, in un’audizione dedicata al fallito attentato alla vita dell’ex presidente. Si è trattato, ha ammesso Cheatle, del “più significativo fallimento operativo del Secret Service da decenni”. Cheatle, della quale i Repubblicani chiedono le dimissioni, ha assicurato che smuoverà “mare e cielo” per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

“Come direttrice dell’United States Secret Service, mi assumo la piena responsabilità di ogni falla nell’apparato di sicurezza”, la dichiarazione di apertura.

“Dobbiamo imparare da quello che è accaduto e muoveremo mari e monti per assicurarci che un incidente come quello del 13 luglio non accada più – continua la dichiarazione di Cheatle -, il pensiero di quello che avremmo dovuto fare diversamente non mi abbandona mai”.

“La nostra missione non è politica, ma è letteralmente una questione di vita e di morte, come i tragici eventi del 13 luglio ci hanno ricordato – le parole della direttrice – ho piena fiducia negli uomini e le donne del Secret Service, si meritano il nostro sostegno nel portare avanti la nostra missione protettiva”.

Cheatle però non ha risposto alla domanda sul perché non fosse stato posizionato un agente sul tetto scelto dall’attentatore, circostanza che innervosito i deputati: “stiamo ancora valutando il processo e le decisioni prese” – e neanche a quella sul perché il comizio sia continuato anche se persone del pubblico avevano denunciato la presenza di Thomas Matthew Crooks sul tetto. “Stiamo ancora controllando le comunicazioni” per determinare “quando l’informazione sulla persona sospetta sia stata passata al personale del Secret Service”.

Sia i repubblicani che i democratici hanno accusato Cheatle di dare risposte evasive durante l’audizione oggi alla Camera. “Lei non rende facile il nostro compito”, è esplosa la democratica Shontel Brown di fronte alle tante domande lasciate senza risposta da Cheatle, che si è ripetutamente trincerata dietro la formula dell’indagine in corso.

Anche Donald Trump va all’attacco del Secret Service, accusandolo di gravissime falle nella sicurezza nel giorno del fallito attentato: “Come ha fatto qualcuno ad andare su quel tetto e come mai non è stato notificato? Perché la gente ha visto che era sul tetto”.

Ed ancora: “C’erano miei sostenitori che urlavano, una donna con la maglietta rossa gridava ‘uomo sul tetto’ ed altre persone allora hanno detto ‘c’è un uomo sul tetto, ha un’arma'”, ha detto il tycoon in un’intervista a Fox News, “E questo succedeva un po’ prima che io salissi sul palco, così avresti pensato che qualcuno avrebbe fatto qualcosa”, ha aggiunto.