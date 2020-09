“ATTIVA Sicilia”. Progetto Rigenera: Vince la riqualificazione della salita Perollo in Sciacca

Si è conclusa alla mezzanotte del 19/09/2020 la votazione di RIGENERA, la campagna di rigenerazione urbana promossa dal gruppo parlamentare all’ARS “ATTIVA Sicilia” e finanziata con le decurtazioni degli stipendi dei suoi parlamentari, il progetto vincitore è risultata la riqualificazione della salita Perollo in Sciacca

Lo stanziamento previsto per il progetto vincente era di 10.000 euro. I cittadini hanno potuto scegliere tra i 13 progetti finalisti esprimendo, per una sola volta, un massimo di tre preferenze Hanno votato 2.031 persone esprimendo un totale di 3.785 preferenze.

Nel corso delle votazioni, che sono state molto partecipate, abbiamo purtroppo registrato comportamenti scorretti da parte del “furbetto” di turno, il sistema informatico di ATTIVA,infatti, ha riscontrato flussi anomali di dati provenienti da uno o più dispositivi che, utilizzando server VPN per generare indirizzi IP, superano in maniera “fraudolenta” le limitazioni imposte dal sistema di votazione (che, ricordiamo, prevede una singola votazione per un massimo di tre preferenze a dispositivo). Tali meccanismi vengono infatti utilizzati in maniera ciclica per far confluire pacchetti di preferenze verso un determinato progetto. I “beneficiari”, sicuramente inconsapevoli, di queste “furbate” sono stati informati.

Abbiamo comunque preferito non squalificare il progetto “beneficiario” di queste “attenzioni” per non mortificare la comunità che ne era rappresentata e che ignara stava onestamente partecipando alla competizione., sicuramente inconsapevoli, di queste “furbate” sono stati informati.