Attivisti per il clima protestano a seno nudo… e bloccano il traffico – VIDEO

Questa volta gli attivisti che si battono per l’ambiente con blocchi stradali e “azioni di disobbedienza civile” per salvate il clima hanno optato per una forma di protesta diversa e si sono messi a seno nudo… risultato raggiunto, in molti si sono fermati

La protesta “seno free” è stata messa in atto giovedì scorso nella centralissima via del Tritone, nei pressi di Piazza Barberini a Roma. Gli attivisti di ultima generazione che come succede ogni volta vengono trascinati di peso dagli stessi automobilisti inferociti per averli bloccati, questa volta sono stati portati via dagli agenti. La gente più che altro da come si vede dal filmato, si è fermata a “guardare” e in molti hanno ripreso la scena con il telefonino.

Che dire “un seno nudo” coinvolge più del clima? Pare di si. Repubblica ha intervistato una delle attiviste, la signora Anna, 31 anni, di Milano, due lavori, attivista di Ultima Generazione da un anno ha aderito a questa battaglia. Anna ha tolto la maglietta e si è messa a seno nudo, in mezzo alla strada bloccando il traffico, la scritta sulla schiena Stop fossile, insieme ad altri suoi comapagni. Anna, alle domande dei giornalisti a risposto: “Scandalosa io? Osceno è il governo che investe nelle fonti fossili. Se serve questo per urlare più forte che la nostra casa sta bruciando, allora io lo faccio”.