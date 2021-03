Augusta. Fermo amministrativo per la Sea Watch 3: autorizzata a trasportare 22 migranti ne aveva a bordo 385

la Guardia costiera di Augusta ha disposto il fermo amministrativo della Sea Watch 3 per “Irregolarità dopo il salvataggio di 385 clandestini”

La nave Sea Watch 3 della ong tedesca è autorizzata a trasportare non più di 22 persone, il 3 marzo era arrivata nel porto di Augusta con a bordo 385 clandestini recuperati al largo della Libia. la Guardia costiera dopo un’ispezione al natante ha riscontrato una serie di irregolarità e disposto il fermo amministrativo nel porto di Augusta.

In particolare tra le motivazioni che hanno portato all’ispezione ci sarebbe “la mancata effettuazione da parte dell’Unità delle preventive comunicazioni di ingresso nel porto di Augusta relative alla sicurezza marittima e al conferimento dei rifiuti generati nel corso dell’ultimo periodo di navigazione”.

La Guardia costiera inoltre aggiunge che “la Sea Watch nelle fasi di ormeggio in porto, ha sversato in banchina e nelle acque portuali olio idraulico proveniente dalla gruetta utilizzata per il posizionamento a terra della passerella della nave”.

Infine l’ispezione ha confermato le irregolarità emerse in ingresso nel porto ed ha fatto rilevare “ulteriori carenze in materia di sicurezza della navigazione e protezione da incendi a bordo, di tutela dell’ambiente e dell’equipaggio, che hanno determinato il fermo amministrativo della nave”.