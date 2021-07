Augusta (SR). Scontro tra un furgone e una Fiat Punto: il conducente dell’auto perde la vita

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nello scontro tra due mezzi, il conducente di un’auto è deceduto

È accaduto in prossimità di un cavalcavia della Statale 193, in territorio di Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, un furgone, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un albero e poi contro una Fiat Punto che si è ribaltata. Nel violento impatto il conducente della vettura è deceduto.

Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il conducente dell’auto che è morto sul colpo a causa delle grave ferite riportate.

I rilievi per verificare le responsabilità di un incidente la cui dinamica è poco chiara, sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.