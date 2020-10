Augusta (SR). Tre migranti pronti ad essere espulsi si gettano in mare dalla nave quarantena: uno è disperso

Ancora un tentativo di fuga dalla nave quarantena Azzurra ormeggiata al porto di Augusta: tre migranti si sono gettati in mare, uno è disperso

Tre migranti che si trovavano sulla nave quarantena Azzurra ferma al porto di Augusta si sono gettati in mare tentando la fuga e immediatamente è iniziata la caccia per riprenderli. Due sono stati rintracciati dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai militari della Capitaneria di porto, mentre il terzo al momento risulta disperso. Le ricerche sono ancora in corso, ma le speranze di trovarlo ancora in vita, più le ore passano e più si riducono.

Questi non è il primo caso di fuga, già nei giorni scorsi si erano verificati casi simili e anche se ufficialmente non si conoscono i motivi delle fughe, è molto probabile che la causa sia paura di essere espulsi. Nei giorni scorsi infatti gli agenti di polizia di Siracusa hanno accompagnato diversi clandestini nel centro di accoglienza di Bari per essere rimpatriati, mentre qualche giorno fa, gli agenti hanno ne arrestato 8 migranti in quanto destinatari di ordini di carcerazione. Infine l’11 settembre i poliziotti, sempre sulla nave per la quarantena, hanno notificato provvedimenti di espulsione a 80 clandestini.



Secondo le informazioni fornite dalla Questura di Siracusa, i tre fuggitivi, tutti di originari della Tunisia, erano destinatari di provvedimenti di espulsione o di ordini di carcerazione: “A vario titolo, erano stati già espulsi dal territorio nazionale sono rientrati illegalmente nel nostro Paese. Due di loro, inoltre, sono destinatari di altrettanti ordini di carcerazione, emessi dall’autorità giudiziaria, per aver commesso gravi e numerosi vari reati in regioni del Nord Italia”.