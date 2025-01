Australian Open 2025: a Melbourne Sinner travolge  Zverev e vince per la seconda volta consecutiva il torneo

Secondo successo consecutivo per il numero uno del mondo che batte il tedesco alla Road Lever Arena di Melbourne Park col punteggio di 6-3, 7-6 , 6-3, si aggiudica gli Australian Open e supera Nicola Pietrangeli

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, il suo terzo Slam battendo in tre set sul tedesco Alexander Zverev, in una partita senza storia chiusa in due ore e 42 minuti, in cui l’azzurro non ha concesso al rivale numero due del ranking nemmeno un break.

Il numero 1 al mondo si conferma il re degli Australian Open e diventa il primo giocatore italiano a vincere 3 titoli Major, superando Nicola Pietrangeli. Sinner allunga la striscia record di 21 vittorie sul cemento contro il 27enne di Amburgo che per ultimo lo aveva battuto in un major sul duro, a New York nel 2023.

Il 23enne altoatesino ha letteralmente schiacciato l’avversario, numero 2 al mondo in appena 2 ore e 42 minuti con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3. Resta aperta anche la striscia di vittorie arrivata a quota 21, migliorato ancora una volta il primato personale dell’azzurro. Un’altra delusione invece per il 27enne Zverev che deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con il suo primo Slam in carriera.

“Arrivare qui da campione in carica hai ancora più pressione, la finale è poi sempre più dura. Io ho avuto anche un po’ di fortuna nel tie-break del secondo con quel nastro, so cosa sta provando ora Zverev. Ho provato ad incoraggiarlo ma non è semplice”, ha poi dichiarato Jannik Sinner ai microfoni di Eurosport dopo la vittoria degli Australian Open per il secondo anno di fila.

Infine un pensiero per la famiglia in Italia. “La coppa la porterò a casa dei miei, perchè il mio appartamento a Montecarlo è molto piccolo. Sono molto più tranquillo così. Loro sanno benissimo quando sia importante per me coinvolgerli, questa volta è qui mio fratello. Ma in realtà voglio condividerlo con tutte le persone del mio piccolo paese”, ha concluso Sinner.