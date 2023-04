Austria “pronta” ad arrestare Putin. Prof Orsini: “UE? Unione degli Embecilli. Corte Penale Internazione incrimina solo nemici Occidente”

Affondo duro sulla Corte dell’Aia: “è parte del blocco occidentale. Non è un’entità imparziale. Incrimina soltanto i nemici dell’Occidente”

Il professor Alessandro Orsini commenta una delle notizie del giorno con un post sui social e non ci va certo leggero: “l’Austria ha appena annunciato che arresterà Putin, se dovesse entrare nel Paese. Ricordate quando dicevo che l’Unione Europea non fa niente per la pace e che lavora soltanto per la guerra perché è uno zerbino della Casa Bianca incapace di proteggere la vita degli europei? Ricorderete anche quanti commentatori d’assalto negavano che ciò fosse vero: “Orsini maledetto, menti, fuori dalla televisione, l’Unione Europea fa di tutto per la pace!”. Ecco come i Paesi dell’Unione Europea lavorano per la pace. Invece di invitare Putin a un tavolo per fermare questo massacro, lo invitano in prigione. Embè, che dire? Unione Europea, Unione degli Embecilli”.

Post breve, ma durissimo quello di Orsini che critica aspramente l’Austria e l’Unione Europea per la posizione di muro contro muro assunta contro Mosca ed utile solo ad alimentare la guerra in Ucraina e forse non solo.

Tuttavia, tra i tanti commenti al suo post su Facebook, Orsini decide di rispondere senza peli sulla lingua ad una “domanda”: “La vuoi capire che la Corte Penale Internazionale non è un organismo della UE? Non dovrebbe essere difficile…”

Orsini non si è quindi lasciato scappare l’occasione per ribadire come, da studioso della sicurezza internazionale, vede la corte dell’Aia: “La corte penale internazionale è parte del blocco occidentale. – taglia corto il professore – Non è un’entità imparziale. Incrimina soltanto i nemici dell’Occidente”.