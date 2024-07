Auto esplosa a Mosca, funzionario militare Torgahsov: “non sono né io  né mia moglie la vittima dell’autobomba”

Andrei Torgashov, l ‘ufficiale militare russo indicato insieme alla moglie di essere stato la vittima dell’autobomba a Mosca smentisce la notizia riportata da Ria Novosti

Andrei Torgashov ha smentito a di essere lui la persona coinvolta nello scoppio di un’autobomba questa mattina a Mosca nel quale sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna. Inizialmente infatti fonti di stampa avevano riportato che fosse sua l’automobile colpita. “È un falso completo. Questa esplosione non ha nulla a che fare con me” ha detto spiegando che la macchina non era la sua e che lui e la moglie non vivono nel luogo dove si è verificata l’esplosione. Torgashov ha detto che si trova a casa con la moglie. “Va tutto bene – ha continuato – ho prestato servizio per molto tempo ma ora non servo più”. Torgashov ha concluso dicendo di non avere alcuna informazione sull’esplosione.

Dopo la smentita Andrei Torgashov, rimane ancora mistero fitto su chi sino le vittime dell’attentato e degli autori.