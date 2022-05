Auto per la pioggia si schianta su un albero e si incendia: muoiono un 45 e un 30enne che stava per diventare papà

In un tragico incidente in Germania è costata la vita a due persone: uno era un siciliano che stava per diventare papà per la seconda volta

È accaduto a Enzkreis,, nel Land del Baden-Württemberg in Germania. Le vittime sono Michelangelo Adamo, 30 anni, figlio di una coppia di Canicattì, e Nicola Tarantino, 45 anni, originario di Tuturano (in provincia di Brindisi).

Secondo quanto ricostruito i due viaggiavano a bordo di una Mercedes Classe C, guidata da Tarantino. quando per cause ancora al vaglio delle autorità tedesche. Da una prima ricostruzione si suppone che il conducente, forse a causa della strada bagnata per il temporale che si era abbattuto in quella zona, abbia perso il controllo del mezzo, che prima ha sbandato per poi finire la sua corsa contro un albero incendiandosi. Per i due non c’è stato nulla da fare e sono morti sul colpo.

Michelangelo Adamo era un giovanissimo marito, padre di una bimba di due anni, che presto sarebbe diventato papà per la seconda volta.